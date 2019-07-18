خورفكان ينتظم في معسكره الإعدادي بمصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

انتظم فريق خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي في معسكره الإعدادي بجمهورية مصر الذي يستمر حتى السادس من أغسطس/ آب المقبل، وتتخلله 5 مباريات ودية يستهلها بلقاء فريق طلائع الجيش المصري، وكان الفريق استبق المرحلة الثانية من الإعداد بإقامة تجمع داخلي، حرص خلاله الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي، باولو كاميلي، على تنفيذ برنامجه التدريبي لرفع معدلات اللياقة البدنية، والتكتيك، وأظهر خلاله اللاعبون تجاوباً ملحوظاً.

Advertisements

وأكد مبارك مسعود الحمادي عضو شركة كرة القدم ورئيس اللجنة الإعلامية، أن ناديه يعي أهمية المرحلة القادمة، ويسعى جاهداً إلى تسخير كل الإمكانات المتاحة مع ضبط برنامج إعداد ناجح يضمن الحصول على الاستفادة المرجوة والوصول إلى مستوى بدني، وخططي، يشكل دعامة قوية للفريق الذي تنتظره استحقاقات مهمة في دوري المحترفين تتطلب العمل الجاد، لافتاً إلى أن اختيار مصر لتكون مقراً للمعسكر هذا العام، بعد أن أيقنت إدارة النادي أفضلية المكان والأجواء المحيطة، مع توافر كل الخدمات، بجانب نوعية التجارب الودية التي يحتاجها الفريق خلال المعسكر.

وعن ملف المحترفين الأجانب الذي لا يزال يشغل جماهير النادي أكد الحمادي أن البحث جار، خاصة أن خورفكان يسعى للحصول على خدمات لاعبين جيدين يكون بمقدورهم تلبية طموحات الفريق، كما تعمل إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني على أستقطاب عدد من اللاعبين المواطنين والمقيمين من أجل الاستعانة، بهم في الموسم الجديد، ويعد البرازيلي دودو (24عاماً) القادم من فريق فورتاليزا ويلعب معاراً من أتليتكو مينيرو والذي تم قيده رسمياً، هو الأجنبي الوحيد في صفوف النسور حتى الآن.

على خط آخر، أعلن فريق خورفكان تعاقده رسمياً مع المدافع العماني عبدالرحمن المزروعي (19عاماً) قادماً من نادي الوصل على سبيل الإعارة على أن يتم قيده في فئة مواليد الدولة.