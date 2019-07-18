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برشلونة يقترب من جوهرة برازيلية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «سبورت» الكاتالونية، أن نادي برشلونة بات قريباً من التعاقد مع جوهرة برازيلية، عبر ضم الشاب تاليسون بينتو جونسالفيش، قادماً من صفوف سانتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن البارسا بات على بعد خطوات من التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، والذي لن يكلف النادي الكتالوني شيئاً سوى قيمة حقوقه الدعائية.

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