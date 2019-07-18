شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقترب من جوهرة برازيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «سبورت» الكاتالونية، أن نادي برشلونة بات قريباً من التعاقد مع جوهرة برازيلية، عبر ضم الشاب تاليسون بينتو جونسالفيش، قادماً من صفوف سانتوس.
وأشارت الصحيفة إلى أن البارسا بات على بعد خطوات من التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، والذي لن يكلف النادي الكتالوني شيئاً سوى قيمة حقوقه الدعائية.
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