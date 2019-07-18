4 ميداليات للإمارات في افتتاح آسيوية الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أولان باتور: مصطفى الديب

حلق لاعبو منتخب الإمارات الوطني بأربع ميداليات ملونة في اليوم الأول من النسخة الرابعة للبطولة الآسيوية للجوجيتسو، التي تقام في العاصمة المنغولية أولان باتور وتختتم السبت.

حضر الافتتاح عبد الله عبد الرحمن الطنيجي سفير الدولة لدى منغوليا، ومكتوم راشد الحبسي القنصل العام للسفارة، واليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير العلاقات الدولية في الاتحاد الآسيوي.

Advertisements

وتوج نجم المنتخب فيصل الكتبي بذهبية وزن تحت 85 كجم، فيما حصد يحيى الحمادي برونزية وزن فوق 94 كجم وسلطان آل علي ببرونزية الوزن نفسه، فيما كانت الميدالية البرونزية الثالثة من نصيب محمد السويدي في وزن تحت 69 كجم.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة على بساط صالة قصر المصارعة؛ حيث تقام منافسات ثلاثة أوزان هي تحت 56 كجم وتحت 62 كجم وتحت 94 كجم للاعبين، ويظهر على أرضية قصر المصارعة اليوم من لاعبينا: زايد الكثيري وعلي الغيثي في وزن تحت 56 كجم فيما ينافس النجم الواعد عمر الفضلي في وزن تحت 62 كجم، وكذلك خليفة البلوشي في الوزن نفسه، ويخوض عبد الله الكبيسي وخالد العمري نزالات وزن تحت 94 كجم.

وأكد فهد علي الشامسي أن إقامة الحدث في العاصمة أولان باتور جاء في إطار السعي الدائم للاتحاد برئاسة عبد المنعم الهاشمي لنشر اللعبة، وتوسيع قاعدة الممارسين فيها في شتى أنحاء القارة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. واعتبر أن تواجد 21 دولة فيها يؤكد أهميتها للجميع، ولا سيما أن عدد المشاركين تجاوز 350 لاعباً ولاعبة وهو رقم كبير بكل المقاييس.