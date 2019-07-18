«الوحدة» يواجه دي هاج اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مباراته الودية الخامسة والأخيرة في الساعة الخامسة من مساء اليوم أمام أدو دي هاج الهولندي، والذي يلعب في الدرجة الممتازة من الدوري الهولندي، ضمن معسكر الإعداد الخارجي للموسم الجديد، والمقام في مدينة جيلز الهولندية.

ومن المتوقع أن يدفع الهولندي موريس شتاين المدير الفني للفريق، بالعناصر الأساسية التي سيعتمد عليها في المباراة المهمة أمام النصر السعودي والتي تقام يوم 5 أغسطس/‏آب المقبل ضمن مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال آسيا، ومن المتوقع مشاركة يحيى الغساني الذي بات جاهزاً عقب إكماله فترة التأهيل من إصابة أبعدته عن اللعب لفترة طويلة.

يذكر أن الوحدة لعب 4 مباريات ودية في معسكر هولندا، فاز في المباراة الأولى، وتعادل في المباراتين الثانية والثالثة وخسر في الرابعة، ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى العاصمة أبوظبي بعد غد السبت لمواصلة برنامج الإعداد لمباراة النصر السعودي.