بروس مدرباً ل «نيوكاسل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعيين ستيف بروس مدرباً جديداً للفريق خلفاً للإسباني رافايل بينيتيز الذي رحل إلى داليان ييفانج الصيني بعد انتهاء عقده في يونيو الماضي.

وأفاد نيوكاسل على موقعه الإلكتروني عن «تعيين ستيف بروس مدرباً جديداً للفريق»، مشيراً إلى أن لاعب مانشستر يونايتد السابق وقع عقداً مبدئياً لفترة ثلاثة أعوام.

وأكد النادي ان ستيف أجنيو وستيفن كليمنس سيعاونان بروس (58 عاماً) في مهامه الجديدة في ملعب «سانت جيمس بارك».

وعلق بروس الذي استقال في وقت سابق من تدريب شيفيلد ونسداي الذي كان يشرف عليه منذ فبراير/ شباط 2019 تمهيداً للانضمام إلى ناديه الجديد، بالقول «أنا سعيد وفخور لتعييني مدرباً لنيوكاسل»، وتابع «هو نادي طفولتي ونادي والدي، لذلك هي لحظة مهمة بالنسبة لي ولعائلتي».