خميس إسماعيل: استبعادي من المنتخب بعد ثماني سنوات أمر صعب

يستعد اللاعب الدولي خميس إسماعيل، لخوض موسمه الثاني مع فريق الوصل الذي كان انتقل إليه في بداية الموسم السابق، قادماً من نادي شباب الأهلي دبي، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم، ويأمل لاعب الوسط الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، بالظهور بشكل مميز يعيد اسمه إلى قائمة المنتخب الأول بعد أن تخطته اختيارات القيادة الفنية الجديدة للمنتخب بقيادة الهولندي فان مارفيك.

واعتبر خميس إسماعيل أن خلو قائمة المنتخب الأول من اسمه بعد 8 سنوات، كان شيئاً صعباً بالنسبة إليه، متمنياً أن يتحول هذا الشيء إلى أمر إيجابي في مسيرته الكروية حتى يعود أكثر قوة للظهور من جديد مع «الأبيض»، لافتاً إلى أن هناك العديد من اللاعبين الممتازين الذين يسعون لأخذ فرصتهم مع المنتخب، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه حتى يظهر بالصورة الطيبة التي تليق بخميس إسماعيل، وبالذين يثقون بقدارته وإمكاناته الفنية.

وامتدح خميس إسماعيل البداية القوية لتحضيرات فريق الوصل استعداداً للموسم الجديد، مبيناً أن التدريبات تجري بشكل قوي وحماسي رغم سخونة الأجواء، وقال: «الوضع في الفريق الأصفر في الموسم الجديد يسير بشكل ممتاز بعد إضافة العديد من العناصر الجيدة، سواء على صعيد جودة المواطنين، أو نوعية الأجانب، وهذا الأمر يبشر بالخير، وسنتكاتف جميعاً، سواء الإدارة، أو اللاعبين، أو الجهاز الفني، وكذلك الجمهور، حتى نقدم موسماً يليق باسم «الإمبراطور»، ويرضي محبيه ومتابعيه».

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ووجه لاعب محور «الإمبراطور» الشكر إلى زملائه الذين تركوا الوصل واختاروا مواصلة عطائهم مع أندية أخرى، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم الجديدة، كما رحب بالإضافات الجديدة التي ستفيد الفريق كثيراً حسبما يرى، لافتاً إلى أنهم كلاعبين لم يكونوا راضين عن مستوى الفريق في الموسم الفائت، لذلك قرروا نسيان الموسم الماضي، وسيعملون على فتح صفحة جديدة من أجل مستقبل أفضل.

وقال خميس إسماعيل: «فريق الوصل أصبح الآن يمتلك مجموعة كبيرة من الخيارات، والجهاز الفني بالتأكيد سيعرف كيف يوظف اللاعبين، وكيف يتعامل مع برنامج المشاركات في البطولات المحلية، وبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي ينتظرنا الكثير من العمل خلالها من أجل تشريف اسم الإمارات، والمحافظة على السمعة الطيبة التي خلفها الوصل في النسخة السابقة التي حملت اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث إن الفريق كان على مقربة من خوض المباراة النهائية لولا الظروف الصعبة التي مر بها».

وعلى خط آخر، أعلن الوصل، أمس، وصول الثنائي البرازيلي ويلتون سواريز، وفابيو دي ليما، إلى دبي، ومن المنتظر أن ينضما للتدريبات مساء اليوم، حيث يتواصل برنامج الإعداد الداخلي للفريق الأصفر يومياً بملعب النادي في زعبيل، حتى موعد مغادرة بعثة الفريق إلى محطة الإعداد الخارجية في دولة النمسا التي تشهد المرحلة الثانية من برنامج المعسكر الإعدادي، التي تستمر لمدة 27 يوماً، وتحديداً خلال الفترة من 22 يوليو/ تموز الحالي حتى 18 أغسطس/ آب المقبل.