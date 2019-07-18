فضيتان ل «الشارقة» في «مدارس آسيا للشطرنج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إنجازاً جديداً للشطرنج الإماراتي، والعربي، بالفوز بميداليتين فضيتين في الشطرنج السريع والخاطف ضمن بطولة آسيا الفردية للمدارس التي أقيمت مؤخراً بالعاصمة الأوزبكية طشقند، وشاركت فيها 16 دولة، حيث نجح حمد عصام حوير بطل الإمارات في تحقيق الميدالية الفضية، والمركز الثاني في فئة تحت 17 سنة بعد حصوله على 5 نقاط من 7 جولات وضعته في المركز الثاني بعد الأستاذ الاتحادي عزت نور ماميدوف، لاعب منتخب تركمانستان الذي حصل على المركز الأول بنتيجة 5.5 نقطة، وشارك في هذه الفئة 15 لاعباً، من بينهم 5 لاعبين حاصلين على لقب أستاذ اتحاد دولي، وبهذه النتيجة تمكن حمد عصام من رفع تصنيفه الدولي 33 نقطة.

وواصل الناشئ راشد حسين الحمادي، بطل آسيا الغربية إنجازاته المبهرة بالفوز بالميدالية الفضية لفئة تحت 7 سنوات وسط مشاركة 21 لاعباً، في هذه الفئة، حيث تساوى مع صاحب المركز الأول الأوزبكي إسلام شيخزاد بالنقاط بعد حصول كل منهما على ست نقاط من سبع جولات، إلا أن نقاط كسر التعادل جاءت لمصلحة الأوزبكي، ويضيف راشد 5 نقاط جديد لتصنيفه الدولي في هذه البطولة.

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يذكر أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الوحيد الذي شارك في البطولة على مستوى أندية الدولة، والوطن العربي، وضمت البعثة اللاعبين حمد عصام حوير، وراشد حسين الحمادي، وراشد مسعود شرفت، وحمد بدر الزرعوني، وضم الوفد المدرب صهيب العكلة مدرب فريق الناشئين بالنادي، والحكم الإماراتي علي راشد علي غانم، والحكم ضحى عدنان.

وأعرب الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، عن سعادته بتحقيق لاعبي النادي مراكز متقدمة في البطولة الآسيوية وتمثيلهم للدولة خير تمثيل أمام لاعبين، وأساتذة دوليين من دول لها باع كبير في لعبة الشطرنج، كما أن مشاركة النادي جاءت ضمن خطة مجلس الإدارة لإعداد لاعبي الفئات السنية، وتجهيزهم للمنافسات والاستحقاقات الدولية، وإكسابهم الخبرة المطلوبة، إضافة إلى المنافسة على الميداليات الملونة والمراكز المتقدمة في البطولة.

وتقدم المهندس طلال أحمد الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس الجهاز الفني، بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي لجهوده المبذولة لخدمة الشباب والرياضة، وقال: مشاركة النادي في مثل هذه البطولات الدولية تأتي في إطار إعداد لاعبي النادي الناشئين للمشاركة والمنافسة في المحافل الدولية.