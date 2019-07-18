شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يصطدم بمنتخبات «الآسيان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجريت، أمس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب الإمارات الوطني في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات فيتنام، تايلاند، ماليزيا وإندونيسيا، ومن المفارقات أنها دول تنتمي كلها إلى منطقة «الآسيان»، وسبق لها تنظيم كأس آسيا 2007 بملف مشترك.

ولا تعد المهمة سهلة لمنتخبنا في ظل تأهل أول كل مجموعة إلى الدور النهائي من التصفيات، وكذلك أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات الثماني، علماً بأن منتخبي فيتنام وتايلاند كانا المفاجأة السارة لكأس آسيا 2019 عندما تألقا بشكل لافت.

وتنطلق منافسات الدور الثاني من التصفيات في الخامس من سبتمبر/ أيلول 2019 وتستمر حتى التاسع من يونيو/ حزيران 2020، بمشاركة 40 منتخباً تم توزيعها على ثماني مجموعات، تضم كل منها خمسة منتخبات.

وضمت المجموعة الأولى الصين وسوريا والفلبين والمالديف وجوام، والثانية أستراليا والأردن والصين تايبيه والكويت ونيبال.

وتعد المجموعة الثالثة التي ستضم إيران والعراق والبحرين وهونج كونج وكمبودبا أقوى مجموعات التصفيات، ويتوقع أن تشهد منافسة قوية بين المنتخبات الثلاثة الأولى.

وطغت النكهة العربية على المجموعة الرابعة بتواجد منتخبات السعودية وفلسطين واليمن، إلى جانب أوزبكستان وسنغافورة، في حين ضمت الخامسة عمان وقطر والهند وأفغانستان وبنجلاديش.

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وستكون المجموعة السادسة سهلة على الورق بالنسبة إلى اليابان بعدما أوقعتها إلى جانب قيرغيزستان وطاجكستان وميانمار ومنجوليا، أما الثامنة فضمت لبنان وكوريا الشمالية والجنوبية وتركمانستان وسريلانكا.

من جهته، أكد الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني ثقته الكبيرة بقدرة «الأبيض» على تحقيق النجاح المطلوب في التصفيات، رغم صعوبة المهمة.

ولفت المدير الفني للأبيض إلى قوة منتخبات المجموعة، مشيراً إلى أن المنتخب الفيتنامي قدم مستويات جيدة، ولعب كرة قدم هجومية مميزة في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس آسيا 2019، وترك انطباعاً رائعاً لدى المتابعين.

كما وصف مارفيك المنتخب التايلاندي بالقوي بين منتخبات المجموعة، لكنه عاد وذكر أن الأمر الإيجابي يتمثل في معرفتهم التامة بتايلاند، وإدراكهم لمكامن الضعف والقوة لدى المنافس، حيث واجه منتخبنا الوطني في التصفيات السابقة، وكان في ذات المجموعة مع الإمارات والسعودية، وهو نفس ما ينطبق على ماليزيا.

وقال: «في الوقت الراهن نعكف على إعداد المنتخب في النمسا تحضيراً للمباريات المقبلة، ويجب علينا أن نقدم كل ما نملك من أجل تحقيق النجاح».

ووصف الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الإمارات لكرة القدم مشرف المنتخب، القرعة الآسيوية بالمتوازنة.

وطالب مشرف المنتخب الوطني الأول بعدم الركون إلى مسألة تصنيف المنتخبات، مشدداً على أن المهمة لن تكون سهلة، وأن طريق «الأبيض» لن يكون مفروشاً بالورود، مطالباً الجميع بالتركيز التام ومواصلة العمل بقوة بصرف النظر عن هوية المنافسين.

يذكر أن منتخبنا الوطني يبدأ مشواره في التصفيات يوم 10 سبتمبر/ أيلول 2019 خارج أرضه حين يواجه منتخب ماليزيا في كوالالمبور، فيما يواجه إندونيسيا على أرضه يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وفي يوم 15 من الشهر نفسه يواجه تايلاند في العاصمة بانكوك في المباراة الثالثة، بينما يواجه فيتنام في العاصمة هانوي يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني في المباراة الرابعة، وفي يوم 26 مارس/ آذار 2020 يستضيف منتخب ماليزيا في المباراة الخامسة، على أن يواجه منتخب إندونيسيا في العاصمة جاكرتا يوم 31 من الشهر نفسه في المباراة السادسة، وسيخوض «الأبيض» آخر جولتين بالتصفيات على أرضه حين يستضيف منتخب تايلاند يوم 4 يونيو/ حزيران 2020 ومنتخب فيتنام يوم 9 يونيو/ حزيران 2020 في ختام التصفيات.