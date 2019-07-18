المدام يطلق نشاطه الصيفي «عطلتنا غير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل نادي المدام أمس الأول نشاطه الصيفي «عطلتنا غير» بورشة عمل بعنوان «برنامج القائد الذي بداخلي» قدمها الدكتور محمود نسيم المدير التنفيذي للنادي، وشملت التعرف الى الصفات الداخلية التي تساهم في قيادة الذات نحو الأفضل والتعاون مع الآخرين لتحقيق الأهداف التربوية الصحيحة.

بعدها انتقلت مجموعة من المنتسبين إلى جمعية الشارقة الخيرية «المدام»، وكان باستقبالهم عوشة سعيد رئيس قسم المساعدات ووسام ياسين محاسب الجمعية.

وتحدث عوشة سعيد عن بداية تأسيس الجمعية في مارس 1989 وفرع المدام عام 2008 وعن عمل الجمعية في استلام التبرعات وكفالة الأيتام ومشاريع حفر الآبار وبناء المساجد والتكفل بالعمليات الجراحية ومساعدة ذوي الدخل المحدود وكفالة الأسر وأصحاب الهمم وفتح ملفات المساعدات واتخاذ القرار بشأنها، وانتهى اللقاء بالتقاط الصور التذكارية والثناء على عمل الجمعية، كذلك توجهت مجموعة أخرى لمستشفي الذيد حيث كان باستقبالهم محمد سالم الطنيجي مسؤول العلاقات العامة، وتم خلالها زيارة قسم الأطفال وتقديم الهدايا الرمزية لهم.