الإمارات يطلب ضم المصري بوجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم نادي الإمارات الذي سيخوض غمار دوري الدرجة الأولى في الموسم 2019-2020 برسالة رسمية إلى نادي إنبي المصري، يطلب فيها التعاقد مع مهاجم الأخير عبد الرحمن الرياض «بوجي» لمدة سنة.

ويعد بوجي من اللاعبين الصاعدين في مصر، وهو من مواليد عام 1999، وهداف منتخب مصر للشباب.