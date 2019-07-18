نجم الكرة الأمريكية جو هادن يبحث سبل الاستثمار في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل دبي استقطاب نجوم الرياضة العالميين الذين يتخذون منها مقرًا للإقامة والاستثمار والتدريب، حيث يبحث اللاعب الأمريكي الشهير جوزيف والتر هادن، نجم فريق بيتسبيرج ستيلرز لكرة القدم الأمريكية، سبل الاستثمار وإقامة مشاريع في إمارة دبي.

وزار لاعب كرة القدم الأمريكية العالمي مقر مجلس دبي الرياضي حيث التقى ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين مجلس دبي الرياضي مع شركته التي تختص بتدريب وتطوير الرياضيين الموهوبين وتوفير سبل النجاح، والتقدم لهم ليكونوا أبطالاً عالميين.

حضر اللقاء علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، ووفد من شركة رافد لحلول المركبات، بالإضافة إلى والتر هادن والد اللاعب ومدير أعماله.

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ورحب ناصر أمان آل رحمة باللاعب العالمي، وأكد أن دبي باتت قبلة النجوم وأبطال العالم من الرياضيين الذين يحرصون على الحضور إليها باستمرار لما توفره من منشآت وبنية تحتية مؤسسة ومصممة بأعلى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى المناطق السياحية الرائعة التي يأتي إليها الملايين من مختلف دول العالم لزيارتها.

وقال ناصر أمان آل رحمة: «أصبحت دبي أهم المحطات العالمية التي يأتي إليها نجوم الرياضة من مختلف دول العالم ليس فقط من أجل السياحة وإنما يسعى الجميع إلى المكوث فيها أطول فترة ممكنة، ومنهم من يتخذ من دبي موطناً له، وهذا بفضل الفرص الاستثمارية المميزة التي تتوافر في دبي، ما يشجع الجميع على تأسيس المشاريع الناجحة فيها».

وعبر جو هادن عن رغبته في إيجاد فرص للتعاون بين مجلس دبي الرياضي مع شركته التي تختص بتدريب وتطوير الرياضيين الموهوبين وتوفير سبل النجاح لهم ليكونوا أبطالاً عالميين، وقال: «تعد دبي عاصمة الرياضة على مستوى العالم بجانب موقعها الجغرافي المثالي، وتمثل دبي فرصة فريدة للتميز والتفوق».