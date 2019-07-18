روني: مشكلة كلوب أنه يدرب ليفربول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كال أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني، لاعب دي سي يونايتد الأمريكي حالياً، المديح للألماني يورجن كلوب، مدرب الغريم ليفربول على هامش وصول بطل أوروبا في جولة قبل الموسم للولايات المتحدة، وقال: «يورجن مدرب يرغب كل لاعب محترف في اللعب تحت قيادته، يمكن أن تعرف بصمته من سعادة لاعبيه. التقيت به مرتين وهو شخص رائع، لكن مشكلته الوحيدة أنه يدرب ليفربول، ونجح هناك. أكن الكثير من الاحترام لما قدمه كلوب في مسيرته ليس في ليفربول فقط، بل في دورتموند أيضاً، وينتظره مستقبل مميز».

ولعب روني 117 مباراة بقميص إيفرتون غريم ليفربول، إضافة إلى 559 مباراة بقميص اليونايتد الغريم الآخر للحمر.