الرزوقي ينافس تشانج على رئاسة «آسيوي الكاراتيه» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أتم اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، جاهزيته لمنافسة الرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي تشانج جونج هيو مرشح «تايبيه» على منصب رئيس الاتحاد القاري في الانتخابات التي تجرى اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند، لاختيار مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة التي تمتد ل4 سنوات، كما يتنافس راشد آل علي أمين عام اتحاد الإمارات للكاراتيه للحصول على مقعد بعضوية مجلس الإدارة.

من جهة أخرى، وصلت بعثة الإمارات للكاراتيه للرجال والسيدات، إلى أوزبكستان لخوض منافسات النسخة الرابعة عشرة من بطولة آسيا للكاراتيه للرجال والسيدات، وأجرى اللاعبون مرانهم الأول في الصالة الرياضية المخصصة لتدريبات المنتخبات المشاركة، واطمأن خلاله وحيد حسيني مدرب الكوميتيه ونادر بيجي مدرب الكاتا على جاهزية عناصر المنتخب لخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها غداً.

ويضم منتخب الكاتا الثلاثي مروان عبدالله المازمي وأمين العوضي وخليفة العبار، بينما يضم منتخب الكوميتيه أحمد سالم باصليب وحماد الغفلي وحوراء محمد عباس.

وأكد الحكم الدولي جابر جاسم المدير الإداري للمنتخب رغبة اللاعبين وطموحهم في المنافسة على الميداليات، خاصة أن النسخة 14 من البطولة الآسيوية ستمنح أصحاب الميداليات الذهبية التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 مباشرة، بموجب القرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي للكاراتيه في هذا الخصوص.