إيدو ينقل إيفرتون إلى أرسنال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسهم تعيين إيدو مديراً فنياً في نادي أرسنال الإنجليزي في صبغ النادي اللندني بألوان السامبا البرازيلية ومؤخراً أرسل النادي طبيبه إلى البرازيل لإجراء الفحص الطبي للمهاجم البرازيلي إيفرتون (23 عاماً) تمهيداً لإعلان انضمامه رسمياً مقابل 25 مليون إسترليني زائداً 11 مليوناً أخرى مكافآت. وتألق إيفرتون في كوبا أمريكا وتطلع مانشستر يونايتد لشرائه لكن إيدو التقى وكيل أعمال المهاجم، جيلمار فيلوز، وساعد في إتمام الصفقة ل «المدفعجية»، كما يحاول إيدو أيضاً إقناع داني ألفيش ظهير سان جيرمان وبرشلونة المتاح مجاناً.

وفاز أرسنال في أول مباراة بجولة قبل الموسم 3- صفر على فريق كولورادو رابيدز وجذب أنظار المشجعين بوكايو ساكا (17 عاماً) الذي سجل مع مارتينيللي وجيمس أولينكا أهداف أرسنال.

من جهته، تعرض شكودران مصطفي الذي ارتدى شارة الكابتن لسيل من الصافرات بعد ارتكابه خطأ، ومع مطالبة المشجعين برحيل مصطفي وكوسيليني وبيلرين اعترف المدرب ايمري بضرورة التعاقد مع مدافعين وأضاف: «أفضل العمل بهدوء وروية كي نصل لأفضل قرار». وطالب المشجعون المدرب بضم البرازيلي الجديد مارتينللي (18 عاماً) للتشكيلة بدلاً من تركه في فريق الأكاديمية بعد الأداء الكبير الذي قدمه أمام رابيدز ورد إيمري: «نمنح كل لاعب شاب فرصة، أولاً في التدريبات وثانياً في مباراة».