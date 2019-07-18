«ناشئة التنس» يشاركون في البطولة العربية في تونس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك منتخب الإمارات للناشئين في البطولة العربية للتنس التي ستقام في تونس للفترة من 20 يوليو الجاري وحتى الثالث من أغسطس المقبل، للأعمار 13 و14 سنة، وتأتي المشاركة في البطولة ضمن الخطة التطويرية الاستراتيجية لاتحاد الإمارات للتنس برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم.

ويضم المنتخب كلاً من إداري المنتخب عادل باقر، والمدرب التونسي هشام البراملي، واللاعب عبدالله عبد العزيز (مواليد 2006) وشيخة الجناحي (مواليد 2005)، وسيسبق المشاركة في البطولة إقامة معسكر مصغر للاستعداد الفني والبدني سيقام في تونس تمهيداً لخوض المنافسات.

وينهي منتخب الناشئين مساء اليوم آخر وحداته التدريبية المقامة في أكاديمية الحبتور في دبي بإشراف المدرب التونسي هشام البراملي.

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وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبدالملك أهلي أن مجلس الإدارة اعتمد المشاركة في هذه البطولة وغيرها من البطولات ذات الصلة بزج لاعبي الإمارات في مختلف البطولات وخصوصاً في الأعمار المبكرة من أجل تطوير جانب خوض البطولات الدولية وتطوير التصنيفات فضلاً عن رفع عامل الخبرة لديهم، وبما يساهم بشكل مباشر بتعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم على السعي لتحقيق الانتصارات، بشكل تدريجي لتغيير الهدف من «المشاركة من أجل المشاركة» إلى «المشاركة من أجل الفوز»، وتأكيد مفهوم صناعة الفوز.

وفي ذات الجانب، وصف الأمين العام للاتحاد ناصر المرزوقي مشاركة المنتخب الحالية بالنوعية والمهمة لكونها تأتي تواصلاً مع الخطة الفنية المعتمدة لتطوير جيل من اللاعبين واللاعبات متمكن في جميع الجوانب وأن تساهم المشاركة في هذه البطولة إلى وضع نواة لمنتخب قوي في المستقبل القريب وبحسب الفئات العمرية، مؤكداً أنها المشاركة الثانية للاعب عبدالله عبد العزيز واللاعبة شيخة الجناحي بعد المشاركة في بطولة آسيا (تحت 14 سنة) التي أقيمت في دبي العام الحالي.

وقال مدرب الفريق هشام البراملي: «تعد البطولة من البطولات القوية على مستوى الفئات العمرية المبكرة وبالرغم من ذلك نشارك من أجل الخبرة وأيضاً تحقيق النتائج الطيبة وقد تم الاستعداد لهذه المشاركة بشكل فني جيد وضمن الخطة المعتمدة من اتحاد اللعبة، ونعتبر هذه المشاركة مهمة للغاية لكونها تعد مقياساً للاستعداد ما بعد المشاركة الآسيوية».