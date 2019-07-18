شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يصنف منتخبات «كان 2021» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون. وتستضيف القاهرة قرعة التصفيات المؤهلة للبطولة، والتي تقام اليوم الخميس. وجاء تصنيف المنتخبات في القرعة كالتالي: التصنيف الأول: الجزائر - بوركينا فاسو - الكاميرون - كوت ديفوار - مصر - غانا - مالي - المغرب - نيجيريا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - تونس Advertisements التصنيف الثاني: بنين - الكونغو- الجابون - غينيا - كينيا - ليبيا - موريتانيا- النيجر - الرأس الأخضر- جنوب إفريقيا -أوغندا - زيمبابوي. التصنيف الثالث: - أنجولا - مدغشقر - مالاوي - موزمبيق - ناميبيا - سيراليون - السودان - تنزانيا -توجو -إفريقيا الوسطى- غينيا بيساو- زيمبابوي التصنيف الرابع: بوروندي - بوتسوانا - جزر القمر - إثيوبيا - أي سواتيني - رواندا - ليسوتو - غينيا الاستوائية التصنيف الخامس: تشاد - جيبوتي -جامبيا - ليبيريا - موريشيوس - ساو تومي - جزر سيشل - جنوب السودان.

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