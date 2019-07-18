برشلونة يوجه ضربة جديدة لأتلتيكو مدريد بعد صفقة جريزمان

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادى برشلونة استطاعوا خطف الصفقة الثانية من أتليتكو مدريد، بعد الفرنسي أنطوان جريزمان قبل بداية الموسم الجديد.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية أن برشلونة جلبت أخصائي العلاج الطبيعي، كليمنت جوتريو من أتلتيكو مدريد في نفس الوقت مع إتمام صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان.

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وأشارت أن أنطوان جريزمان لم يأتي بمفرده إلى برشلونة، حيث أتي ومعه كليمنت جوتريو أخصائي العلاج الطبيعي، مشيرة إلي جوتريو كان أخصائي العلاج الطبيعي الذي كان مع جريزمان في أتلتيكو والمنتخب الفرنسي، والذي سيكون موجود في برشلونة في الموسم الجديد.

وتابعت أن كليمنت جوتريو أخصائي العلاج الطبيعي، كان أمس الثلاثاء في سان خوان ديسبى للتواجد مع زملائه الجدد في برشلونة وتنظيم العمل.

وكان فريق برشلونة الإسباني قد استطاع في الحصول علي الفرنسي أنطوان جريزمان، من صفوف أتليتيكو مدريد، إلا أنها لن تكون الصفقة الأخيرة للبارسا من فريق العاصمة الإسبانية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.