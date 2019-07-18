برشلونة يحدد سعر البرازيلى مالكوم.. وأرسنال يترقب

وضع نادي برشلونة الإسباني، سعر لاعبه البرازيلي مالكوم، تمهيدا لرحيله عن النادي في الصيف الجاري، وذلك بعد الحصول علي الفرنسي أنطوان جريزمان، ومحاولة استرجاع البرازيلي نيمار داسيلفا.

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ونشرت صحيفة “صن” البريطانية، أن برشلونة استقر علي مبلغ 60 مليون يورو أي ما يقارب 50 مليون جنيه استرليني مقابل انتقال جناح الفريق إلي أي فريق.

وأوضحت الصحيفة إلى أن اللاعب مازال مستمر ضمن اهتمامات المدرب أوناي إيمري، لكن أرسنال يمر بقلة مالية هذا الموسم جعلته يسدد 45 مليون جنيه استرليني فقط للصفقات.

ولفتت الصحيفة إلى أن وكلاء اللاعب كانوا في لندن الأسبوع الماضي لإجراء اتصالات مع أرسنال ، لكن الطرفين لم يستقروا على الشروط، كما يرى مسئولو أرسنال أن راتب مالكوم الذي حدده ممثليه والبالغ 200 ألف استرليني أسبوعيا كبير جدا.