ألفيس يوافق على تخفيض راتبه للانتقال إلى أرسنال

ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن الدولي البرازيلي دانى ألفيس، يريد الانتقال إلى صفوف الفريق اللندني أرسنال خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، فأن البرازيلي هذا الصيف متاح بالمجان بعد انتهاء مدته في نادى باريس سان جيرمان في شهر يونيو الماضي.



وكان ألفيس قد انهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنصرم، مما يسمح له بالرحيل إلى أي نادي مجانًا، وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن ألفيس مستعد لتقليل راتبه الأسبوعي في سبيل إنهاء انتقاله إلى الأرسنال في ظل إرادته بالعمل مع المدير الفني للفريق الإنجليزي أناى إيمرى.

وكان ناديا توتنهام ومانشستر سيتى قد بدءوا في الاتصالات مع ألفيس بعد نجاحه مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا المنتهي، والتي حصل فيها على أفضل لاعب في البطولة.

واختتمت إلى أن لاعب باريس سان جيرمان مستعد للتلقي على 200 ألف جنيه أسترليني أسبوعيًا فقط، بدلًا من الراتب الذي كان يحصل عليه مع سان جيرمان 230 ألف جنيه أسترليني، وسبق لقائد منتخب البرازيل المشاركة تحت قيادة إيمرى في سان جيرمان.