رافينيا يرفض السفر مع برشلونة إلى معسكر اليابان.. ويقترب من فالنسيا

أستقر البرازيلي لاعب برشلونة الإسباني رافينيا ألكانتارا المغادرة بشكل نهائي عن صفوف البارسا خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن البرازيلي رافينيا ألكانتارا أتخذ أمر الانتقال عن برشلونة، وأختار وجهته القادمة وهى البقاء داخل صفوف إسبانيا عن طريق فالنسيا.

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وأوضحت أن رافينيا وضع الشروط مع فالنسيا على كل الأمور التفاصيل الشخصية في العقد بينهما، وينتظر الاتفاق الرسمي بين البارسا والخفافيش.

وأضافت الصحيفة أن رافينيا يريد إنهاء انتقاله إلى فالنسيا قبل يوم السبت المقبل، وهو التاريخ الذي سيرحل فيه فريق برشلونة إسبانيا لبداية المعسكر التحضيري استعداداً للموسم القادم، وأنهت أن رافينيا لا ينوي الذهاب مع برشلونة في معسكر الأسيوي ويريد بالانتظار واستكمال عملية انتقاله إلى فالنسيا.