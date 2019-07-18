لماذا خطف دي يونج أنظار الجميع فى مران برشلونة ؟

أشعل فرانكى دي يونج نجم خط وسط برشلونة الأسباني، إعجاب الجميع في التدريبات الجماعية للفريق، تحضيراَ لموسم المقبل 2019\2020، وكان قد تعاقد النادي الإسباني مع فرانكى دي يونج من أياكس الهولندى مقابل 75 مليون يورو ولمدة 5 سنوات مقبلة.

وفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن دي يونج شد أنظار الجميع في مران برشلونة نحوه، حيث كشف عن تمريراته السريعة في وسط الملعب وعدم ثبات الكرة في قدمة لأطول من ثانيتين.

واختتمت، إن طريقة لعب دي يونج مشابها كثيرا أسلوب العب لبرشلونة والمعروف بإسم “تيكي تاكا”، لكن يريد المدير الفني للفريق الإسباني فالفيردى إلى تعديل بعض الأخطاء على طريقة لعب الشاب الهولندي بدوام الكرة في قدمه الوقت الذي يعطيه فرصة مشاهدة الملعب.