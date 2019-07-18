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نيمار يحسم موقفه من الجولة الأسيوية مع باريس سان جيرمان

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استقر البرازيلي دا سيلفا في العودة إلي جولة باريس سان جيرمان الأسيوية استعدادا للموسم القادم 2019/ 2020، ووفقاً لما ذكرته شبكة UOL البرازيلية فإن نيمار وافق على المشاركة في الجولة الأسيوية التي ستبدأ خلال الأيام القادمة، على الرغم من إعلان إرادته بالانتقال في هذا الصيف والعودة إلى .

وأشارت أن النجم البالغ من العمر 26 عاماً لا يريد اللاعب المشاركة في مواجهة مباشرة مع مسئولي النادي من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى نادي آخر خلال الفترة المقبلة.

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ويريد نيمار إلى تسهيل الإجراءات مع الجهة التي تنوي بالحصول على خدماته، ومن بينها برشلونة الذي تبدو ستكون وجهته  الأقرب.

ولم يستطيع نيمار المشاركة في أول مباراة ودية بين دينامو دريسدن وباريس سان جيرمان التي لعبت أمس،وانتهت بفوز نادى حديقة الأمراء “سان جيرمان” 6-1، حيث سيستمر عملية التعافي من الإصابة وسيكون جزءاً من الجولة الأسيوية.

وستنطلق جولة باريس سان جيرمان في الصين يوم 23 يوليو القادم، فيما ستشارك في كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم ضد نادي رين في الثالث من أغسطس القادم.

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