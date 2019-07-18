ميلان يستهدف ضم الإيفوارى بايلى من مانشستر يونايتد

يطمح نادى ميلان الإيطالي للحصول علي الإيفوارى مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي إريك بايلى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، لتقوية صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد 2019 / 2020.

وفقاً لما ذكرته صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية فإن نادى ميلان يريد التعاقد مع مدافع في الميركاتو الجاري، بجانب أليسيو رومانيولى، ويريد المدير الفني الجديد للروسونيرى، ماركو جيا مبالو، في جلب المدافع الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر.

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وتابعت أن ميلان اتجه للتفكير في بايلى عقب زيادة ليفربول المادية في بيع ديان لوفرين، المدافع الكرواتي، مؤكدة على أن ليفربول يريد 20 مليون يورو، مقابل السماح للمدافع الكرواتي أن ينتقل إلى ميلان في الميركاتو الصيفي، مع العلم بأن لوفرين يحصل علي 5 مليون يورو سنويًا مع الريدز.

وانضم بايلى الذي يبلغ من العمر 25 عاما إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016، أتيا من فياريال الإسباني، مقابل 38 مليون يورو، وينتهى عقد المدافع الإيفوارى مع الشياطين الحمر في صيف 2020، ويمكن أن يكون متاحًا للبيع بسعر منخفض حاليًا.