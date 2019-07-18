يوفنتوس يضم الشاب حمزة من ليون الفرنسي

صرح نادي أوليمبك ليون الفرنسي عن رحيل اللاعب الشاب حمزة رافيا إلى يوفنتوس الإيطالي بشكل مؤكد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي ليون الفرنسي عبر حسابه الرسمي، أن يوفنتوس جلب اللاعب الشاب حمزة رافيا، مقابل 400 ألف يورو، بالإضافة إلى مكافآت سعرها 5 ملايين يورو، علي أن يسدد يوفنتوس 20% من أي عملية بيع لليون في المستقبل.

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رافيا الفرنسي ذو الأصل التونسي، البالغ من العمر 20 عامًا هو لاعب ممتاز، شد الانتباه في الدوري الأوروبي للشباب، حيث أحرز ثلاثة أهداف وصنع أربعة في ثماني جولات.

والجدير بالذكر، أن نادي ليون قد سمحوا بانتقال الفرنسي تانجي ندومبيلي إلى نادي توتنهام الإنجليزي بعقد مدته خمس سنوات.