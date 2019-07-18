برشلونة يخطط لضم فيربو ظهير ريال بيتيس

مسئولو نادى برشلونة الإسباني، علي وشك إنهاء صفقة اللاعب الإسباني جونيور فيربو، ظهير أيسر ريال بيتيس الإسباني، لتقوية صفوف الفريق الكتالونى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

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ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، يريد التعاقد مع جونيور فيربو ليكون بديل لجوردى ألبا في أسرع وقت ممكن، ويوافق ريال بيتيس على بيع اللاعب في حال تلقيه عرض مادي جيد يجعل النادي يدعم الفريق بأكثر من لاعب جيد بدلا منه.

وتابعت الصحيفة إلى أن هناك نزاع كتالوني مع إشبيلية، لإنهاء صفقة انتقال جونيور فريبو صاحب الـ22 عاماً، حيث يطلب بيتيس 25 مليون يورو، لكن البارسا يحاول تقليل القيمة بإبرام لاعبين في الصفقة مثل ميراندا.

والجدير بالذكر أن برشلونة صرح عن التعاقد مع كل من الفرنسي جريزمان والإسباني نيتو والهولندي دى يونج، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.