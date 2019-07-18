شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد راحة من المباريات فى مونديال أسبانيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل اليوم الخميس، منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس على راحة من المباريات فى ثالث أيام بطولة كأس العالم المقامة فى أسبانيا.

و حقق منتخب شباب اليد الفوز فى أولى لقاءات المونديال على أستراليا بنتيجة 44 / 17 قبل أن يلتقى نيجيريا أمس فى ثان مبارياته بالبطولة، قبل أن يلتقى السويد غدا الجمعة .

تضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.