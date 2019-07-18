شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..شيلونجو يصل الإسماعيلية للانتظام فى فترة اعداد الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل فجر اليوم الخميس، المهاجم النامبيبى شيلونجو لمدينة الاسماعيلية للإنتظام فى معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد، ومن المقرر أن يخوض اللاعب تدريبات منفردة عند موعد وصوله فى ظل حصوله الفريق على راحة اليوم الخميس.

ونجح مسئولو الإسماعيلى بصفة رسمية فى إنهاء ملف الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق المعار من نادى سموحة بالحصول على خدماته نهائياً، عبر تفعيل بند الشراء من سموحة عقب سداد المبلغ المتفق عليه فى العقد.

ووقع الناميبى بنسون شيلونجو، الذى تلقى أكثر من عرض لأندية بالدورى الممتاز خلال الفترة الأخيرة على عقود انضمام للدراويش لمدة 3 مواسم مقبلة، بناءً على رغبة من الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر، بعد تقديمه مستوى جيد خلال فترة الإعارة.

Advertisements

ومن المقرر أن ينتظم شيلونجو فى تدريبات الإسماعيلى ببرنامج الإعداد خلال الساعات المقبلة عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها مصر وتنتهى الجمعة المقبل.