شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يضم أحمد رفعت لاعب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى حسم أنتقال أحمد رفعت لاعب فريق نادي الزمالك لصفوف سيد البلد لمدة موسم حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الاتحاد السكندري بعد موافقة إدارة النادى الأبيض .

وأنهى محمد مصيلحى رئيس الاتحاد مفاوضات أنتقال اللاعب " أحمد رفعت " مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الذى ووافق على أنتقال اللاعب لزعيم الثغر رغم تلقى اللاعب للعديد من العروض لأنتقاله لما يتمتع به من كفاءة و مهارات عالية ، و أشاد طلعت يوسف بالامكانات الكبيرة للاعب .

و قدم " رفعت " مستويات متميزه خلال ظهوره مع فريقه السابق إنبى و كذلك منتخب مصر الاوليمبي قبل أنتقاله لصفوف نادى الزمالك

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و أنهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة بالاتحاد بقيادة عبد الجليل إمام مدير الكرة و إيهاب جابر مدير شئون جميع الإجراءات الخاصة بعقود الإعارة و الاستغناءات للاعبين المنتقلين من نادى الزمالك لصفوف نادى الاتحاد السكندرى .



أحمد رفعت ينضم الى الاتحاد السكندرى (2)