شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو اتحاد الكرة ولجنة الحكام، الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز بديلا لحكام اوروبا لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 28 يوليو الجاري في إطار الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز ، ويدير الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز مباراة منتخب الجزائر والسنغال المقرر لها غدا الجمعه في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من الفترة من ٢١ يونيو وتنتهي غدا الجمعه.

أرسل اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم خطابات رسمية إلى 8 دول لتعيين طاقم حكام لمباراة الأهلى والزمالك حيث أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تمت مخاطبة دول إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والمجر، لتعيين طاقم حكام دولى من الصفوة لإدارة مباراة القمة نظرا لأنها قد تكون مباراة حاسمة لتحديد بطل الدوري الممتاز للموسم الحالي 2018 - 2019.

وكشف مسئولو لجنة الحكام أن هناك أزمة كبيرة تواجه استقدام حكام اجانب من حكام الصفوة بسبب توقف الدوريات الأوروبية الكبري وانشغال البعض الآخر بفترات الإعداد قبل انطلاق الدوريات ببلدانهم وهناك من يدير المباريات الودية المقامة حاليا وأكدو أن حكم نهائي أفريقيا او الحكم الكاميروني نيانت مطروحين في حالة الفشل التام في الوصول لطاقم أوروبي مميز.