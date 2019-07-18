شكرا لقرائتكم خبر عن الحاج ضيوف لـ" تايم سبورت " : الجزائر منتخب قوى ولكن المباراة النهائية لديها حسابات أخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الحاج ضيوف نجم منتخب السنغال السابق أن لاعبى المنتخب الجزائرى يتميزون بالقوة والحماس الكبير خلال المباريات الذى خاضوها فى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية .
وأوضح الحاج ضيوف خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أن المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الافريقية لديها حسابات أخرى الذى تجمع بين الجزائر والسنغال الجمعة المقبلة على ملعب استاد القاهرة الدولى.
وأشار الحاج ضيوف أن السنغال لديها ساديو مانى مثل الجزائر الذى تمتلك رياض محرز ويعد مانى من أفضل اللاعبين فى العالم حاليا بسبب حصولة على بطولة دورى أبطال أوروبا و هداف بطولة الدورى الانجليزى .
يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب السنغال فى المباراة النهائية، لكأس أمم أفريقيا 2019، بعد تخطيهم منتخبى نيجيريا وتونس فى دور نصف النهائي من البطولة، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.
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