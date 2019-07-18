شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. "دوجا " يجدد تعاقده مع سلة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى تجديد تعاقد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة السلة مؤمن مبارك " دوجا " بعقد يمتد لمدة أربع مواسم.

و وقع اللاعب على عقوده الجديدة فى حضور محمد مصيلحى رئيس النادى و حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري فى إتمام التعاقد مع أحمد مرعى المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وأحد أبرز وأهم. المدربين المصريين لكرة السلة ليكون المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندرى اعتباراً من الموسم الرياضى الجديد 2019-2020.

Advertisements

وأتم مصيلحى الاتفاق مع أحمد مرعي على قيادة الفريق بعقد يمتد لموسمين ، وجاء التعاقد نظرا للنتائج الرائعة والنجاحات الكبيرة التي سبق وحققها مع الأندية المصرية و توج معهما بلقبى الدوري والكأس أكثر من مرة إلى جانب نجاحه الكبير خارج مصر حيث حقق لقب الدوري الإماراتي الموسم المنقضى.

وأشاد رئيس النادى بالمدير الفنى الجديد وقدرته على عودة البطولات لزعيم الثغر من جديد يذكر أن شريف عزمى تولى تدريب الفريق خلفا لعمرو أبو الخير، إلا أنه فى النهاية تم التعاقد مع مرعي .