منتخب نيجيريا يحصد المركز الثالث فى بطولة أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد المنتخب النيجيري المركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية للمرة الثامنة بتاريخه فى رقم قياسى جديد، وذلك بعد الفوز على المنتخب التونسي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة التي تستضيفها مصر وتنتهي يوم الجمعة المقبل، بلقاء السنغال والجزائر في المباراة النهائية.

كان المنتخب النيجيري حصد المركز الثالث في سبع نسخ سابقة، وذلك أعوام (1976، 1978، 1992، 2002، 2004، 2006، 2010)، وجاءت بطولة عام 2019، لتسجل المرة الثامنة في تاريخ نسور نيجيريا التي يحصلون على خلالها على المركز الثالث.

منتخب نيجيريا تأهل لمواجهة تونس بعد الخسارة أمام المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي، وعاد للفوز على المنتخب التونسي بهدف أودوين إيجالو في الدقيقة الثالثة، ليحصد المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه.

مواجهة اليوم هى الثانية بين السنغال وتونس على تحديد المركز الثالث والرابع فى الكان، المباراة الأولى كانت في نسخة 1978 وفازت بها نيجيريا 2-0 باعتبار تونس منسحبة . وذلك بعدما تقدم تونس بهدف فى الدقائق الأولى من المباراة وومع نهاية الشوط الأول تعادل نيجيريا بهدف اعترض عليه نسور قرطاج وانسحب من المباراة ورفض استكمالها.





















































































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