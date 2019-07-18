7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهاز الاستشفاء الجديد يصل الأهلى ويدخل الخدمة أول أغسطس وصل جهاز الاستشفاء الجديد لمقر النادي الأهلى اليوم الأربعاء، بعد الإنتهاء من اجراءات تسلمه، وهي خاص بفريق الكرة الأول ويعمل على تجهيزاللاعبين، وإتمام عمليات الاستشفاء على أعلى مستوى تقني يطبق في أكبر الأندية العالمية. Advertisements الغزال يُفضل التشكيك على العروض المحلية حال الرحيل عن الأهلى يُفضل عمرو جمال مهاجم النادي الأهلى الرحيل للدوري التشيكي، عن الانتقال لأحد أندية الدوري المصري التي طلبت ضمه، وعلى رأسها المقاولون العرب ووادي دجلة والإسماعيلي.

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