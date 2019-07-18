عملنا اللى قالوا عليه مستحيل.. شوف واسمع مع سوبر كورة أغنية ختام CAN 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد سوبر كورة بنشر فيديو "بروفة" حفل ختام كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بعد غد، الجمعة، قبل انطلاق المباراة النهائية المقررة إقامتها بين منتخبي الجزائر والسنغال. حفل ختام كاس الامم الافريقية حفل ختام كاس الامم الافريقية ويشهد حفل الختام ظهور الفنانة دنيا سمير غانم، التى تقوم بالغناء، فى الوقت الذى ستكون فيه مدة الحفل 8 دقائق وفقاً للوائح الكاف، ويحضر الحفل والمباراة النهائي انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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