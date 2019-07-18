رئيس الزمالك يوجه رسالة للاعبي فريقه بعد دخولهم في مفاوضات مع الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عقد رئيس الزمالك جلسة مع لاعبي فريقه مساء اليوم الأربعاء؛ للحديث عن المباريات المتبقية لهم في بطولة الدوري وأهميتها لحسم لقب الدوري.

وخلال الاجتماع وجه رئيس الزمالك رسالة لعماد السيد وحازم إمام بشأن المفاوضات التي أجراها الثنائي خلال الفترة الماضية مع الاتحاد السكندرى.

وقال رئيس النادي للثنائي خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعبين بحضور الجهاز الفني للزمالك واللاعبين:"كيف تتفاوضون مع الاتحاد وأنتم ترتبطون بعقود مع الزمالك والموضوع تم غلقه بشكل ودي مع رئيس النادي السكندري".

وطالب رئيس الزمالك من الثنائي التركيز في الثلاث مباريات المتبقية للفريق في الدوري؛ حيث سيلتقي الأبيض مع الجونة يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلي والأهلى على التوالى يومي 24 و28 من يوليو الجاري على الترتيب.