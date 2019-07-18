رسميًا.. الاتحاد يضم لاعب الزمالك بصورة نهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
أعلن نادي الاتحاد السكندري عن التعاقد مع لاعب نادي الزمالك إسلام جمال، وأحمد رفعت حيث جاء الأول في صفقة انتقال نهائي، والثاني إعارة لمدة عام.
وقال الاتحاد السكندري عبر موقعه الرسمي على الانترنت أن النادي اتفق مع إدارة الزمالك على ضم اللاعب لصفوفه، في ظل خطة زعيم الثغر من أجل دعم قائمته قبل انطلاق موسم 2019-2020.
ووقع الاتحاد على عقد مع إسلام جمال قلب دفاع الزمالك السابق، لمدة موسمين ليلعب صاحب الـ30 عامًا مع الفريق حتى صيف 2021.
وكان إسلام جمال قد خاض الموسم الجاري 2018/2019 رفقة فريق طلائع الجيش؛ حيث خاض معه 20 مباراة مُسجلاً هدفين.
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