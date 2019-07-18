رسميًا.. الاتحاد السكندري يُعلن استعارة لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في حسم انتقال أحمد رفعت لاعب الوسط بنادي الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي السابق لصفوف نادي الاتحاد السكندرى لمدة موسم رياضي؛ حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال بعد موافقة إدارة ناديه. وأنهى محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري مفاوضات انتقال اللاعب مع نظيره رئيس نادى الزمالك رغم تلقي النادي واللاعب للعديد من العروض لانتقاله، حسبما أورد النادي السكندري في بيانه الرسمي. ومن جهة أخرى أنهى الجهاز الإداري لفريق الاتحاد جميع الإجراءات الخاصة بعقود الإعارة والاستغناءات للاعبين المنتقلين من نادي الزمالك لصفوف نادي الاتحاد السكندري.

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