بهدف من خطأ دفاعي.. نيجيريا تخطف المركز الثالث بأمم أفريقا على حساب تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

توّج منتخب نيجيريا بالمركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على تونس بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

وتقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه أوديون إيغالو بعد خطأ في خط دفاع تونس لتفشل محاولات تونس في التعادل خلال المباراة.

وإليكم ملخص المباراة:



في الدقيقة الثانية استغل إيجالو خطأ بين مدافع تونس وحارس المرمى بن شريفية لتتعادى الكرة أمامه ويسددها في المرمى ليرفع رصيده إلى 5 أهداف كهداف للبطولة حتى الآن.

أحمد موسى كاد يُسجل هدفًا ثانيًا في الدقيقة 12 ولكن ياسين مرياح أخرج تسديدته من خط المرمى.

وفي الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول كاد يتعادل فرجاني ساسي لتونس ولكن تسديدته مرت بجوار قائم حارس نيجيريا.

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال منتخب نيجيريا متقدمًا بهدف.

سيطرة متبادلة على الكرة بين لاعبي تونس ونيجيريا.

انتهاء الوقت الأصلي من المباراة ولازال التقدم لنيجيريا بهدف نظيف.

في الدقيقة 46 أُصيب إيجالو لاعب نيجيريا والذي أشار إلى طلبه للتغيير قبل أن يُطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

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انتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

بداية ضاغطة لمنتخب تونس في أول 5دقائق من الشوط الثاني كادت أن تُسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 47 بعد تمريرة رائعة من وهبي الخزري لفراس شواط الذي سدد الكرة في شباك نييجريا من الخارج.

منتخب نيجيريا شكل خطوة خلال الـ 15 دقائق الماضية على مرمى منتخب تونس ولكن دون أي فعالية.

وفي الدقيقة 62 شكوينزي كاد يُسجل الهدفالثاني ولكن معزبن شريفية تصدى لتصويبته.

الدقيقة 67 شهدت تبيدلاً اضطررايًا لتونس رامي البيدوي يدخل بديلاً لنسيم هنيد.

مرور 75 من المباراة ولازال التقدم للمنتخب النيجري بهدف نظيف.

في الدقيقة 80 انطلق الخرزي بمجهود فردي من الجهة اليمنى للمعلب ولكن عرضيته وصلت في النهاية لمدافعي نيجيريا.

انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتقدم نييجريا بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي الذي قدره جهاد جريشة، حكم اللقاء بـ 5 دقائق حصل منتخب نيجيريا على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء سددها أرضية تصدى لها معز بن شرفية.

جهاد جريشة يُطلق صافرة نهاية المباراة بحصول نيجيريا على المركز الثالث.