شاهد.. جنون اللاعب الصربي دجوكوفيتش وهو يغني بالعربي

تداول فيديو للنجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً والمتوج مؤخراً بلقب بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، وهو يغني باللغة العربية أغنية يلا بينا نفرح ونقول ماشاء الله في مقطع فيديو مع أحد أصدقائه. مع أحد أصدقائه. وظهر اللاعب الصربي في حالة سعادة جنونية خلال غناء الأغنية بالعربي، محتفياً بتتويجه بلقب بطولة ويمبلدون للعام الثاني على التوالي والخامس في مسيرته. في مسيرته. وأصبح دجوكوفيتش أول بطل يحتفظ بلقب البطولة الإنجليزية منذ عام 2015، حين حقق الصربي نفسه هذا الأمر بفوزه في النهائي على فيدرر بـ العام الثاني على التوالي، ليحرمة من من تعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تتويجا في ويمبلدون .

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