يورجن كلوب يكشف موعد عودة رباعي الفريق للتدريبات

اعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول موعد عودة محمد صلاح، و وروبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر الي التدريبات الجماعية للفريق.
وكان الثلاثي حصل علي راحة، وذلك بسبب التزاماتهم الدولية حيث شارك صلاح مع منتخب مصر في بطولة أمم افريقيا، فيما شارك فيرمينو وأليسون معمنتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا.
وأشار كلوب أن الثلاثي سينضمون إلى معسكر ليفربول في وقت لاحق هذا الشهر، حيث يستعد الفريق لمواجهة مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية، وبداية منافسات الدوري الإنجليزي.
وحول عودة ساديو ماني الي الفريق أشار "سوف نرى ماذا سيحدث بعد المباراة النهائية، سنرى ما هو شعوره وهذه الأشياء".
وتابع "الأمر صعب خاصة وأنه هناك 16يوم قبل مواجهة السيتي، وسوف نحدد موقفنا من عودته إلي الفريق خلال الفترة المقبلة".
ويشارك ساديو ماني مع منتخب السنغال في بطولة أمم افريقيا 2019، حيث يستعد لمواجهة الجزائر في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.
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