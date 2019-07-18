منح اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، فريق يوفنتوس الإيطالي، مهلة حتى يُنهي السيدة العجوز إجراءات التعاقد معه.
وكشفت صحيفة سبورت ميدياست الإيطالية أن ماورو إيكاردي أخبر نادييوفنتوس أنه سينتظر حتى يوم 10 أغسطس المقبل قبل أن يبدأ إجراء مفاوضات انتقاله مع نابولي.
واشارت الصحيفة أن إيكاردي يضعيوفنتوس كخيار أول في حال رحيله عن إنتر ميلان، فيما يعد نابولي الخيار الثاني له في حال تعثر إنتقاله إلى السيدة العجوز.
وكان انتر ميلان اعلن خروج الثنائي إيكاردي ورادجا ناينجولان، من حسبات الفريق خلال الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر إيكاردي يمنح يوفنتوس مهلة للتعاقد معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.