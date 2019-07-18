إيكاردي يمنح يوفنتوس مهلة للتعاقد معه

منح اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، فريق يوفنتوس الإيطالي، مهلة حتى يُنهي السيدة العجوز إجراءات التعاقد معه.

وكشفت صحيفة سبورت ميدياست الإيطالية أن ماورو إيكاردي أخبر نادي

يوفنتوس أنه سينتظر حتى يوم 10 أغسطس المقبل قبل أن يبدأ إجراء مفاوضات انتقاله مع نابولي.

واشارت الصحيفة أن إيكاردي يضع

يوفنتوس كخيار أول في حال رحيله عن إنتر ميلان، فيما يعد نابولي الخيار الثاني له في حال تعثر إنتقاله إلى السيدة العجوز.

وكان انتر ميلان اعلن خروج الثنائي إيكاردي ورادجا ناينجولان، من حسبات الفريق خلال الموسم المقبل.