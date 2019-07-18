اسوان يضم إبراهيم جلال لاعب حرس الحدود

اعلن نادي اسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان التعاقد مع إبراهيم جلال مهاجم فريق حرس الحدود لتدعيم خط الهجوم، استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز، الموسم المقبل. للمشاركة في الدوري الممتاز، الموسم المقبل. وجاء ذلك بعدما انتهاء تعاقده مع حرس الحدود، بنهاية الموسم المنقضي، ليوقع رسميًا لمدة موسمين، ليشارك الموسم القادم مع اسوان. بنهاية الموسم المنقضي، ليوقع رسميًا لمدة موسمين، ليشارك الموسم القادم مع اسوان. وسبق وان لعب إبراهيم، خلال مشواره للعديد من الاندية مثل سكر أبوقرقاص، والشمس والمريخ والمنيا.

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