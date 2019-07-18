رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع احمد رفعت

نجح نادي الاتحاد السكندري، في التعاقد مع احمد رفعت لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، ومنتخب مصر الاوليمبي السابق، لصفوف الفريق. وسوف ينتقل اللاعب الي الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد علي سبيل الاعارة بعد تواصل محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، الي إتفاق مع المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، والذي أبدى موافقته. المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، والذي أبدى موافقته. والجدير بالذكر أن احمد رفعت تمت اعارته الموسم الماضي، إلي نادي انبي، وقدم مستوي طيب مع الفريق البترولي.

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