الحاج ضيوف: لابد من تواجد منتخب مصر بشكل مستمر في كأس العالم

أكد الحاج ضيوف مهاجم منتخب السنغال السابق، أن منتخب مصر بالنسبة له يعتبر برازيل افريقيا، ولابد من تواجده خلال بطولة كاس العالم بشكل مستمر، بسبب الامكانيات التي يمتلكها

لاعبيه، ووجود العديد من الكوادر الرياضية

وقال الحاج ضيوف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " تايم سبورت": "عندما كانت ألعب أمام هاني

رمزي مدافع منتخب مصر السابق، كان واحد من افضل المدافعين في العالم في ذلك الوقت".

واشار "المنتخب يمتلك الثنائي تريزيجيه ومحمد صلاح وهما من المواهب المميزة في عالم كرة القدم، نظراً لما يملكانه من قدرات فنية ومهارية.