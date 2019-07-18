المصري يواصل تدريباته اليومية بمعسكره المغلق ببرج العرب

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته اليومية بمعسكره المغلق المقام حاليا بأحد فنادق برج العرب. حيث أدى الفريق تدريباته على فترتين، الأولى صباحية واستمرت لنحو ساعتين ركز خلالها الكابتن ايهاب جلال على النواحي البدنية بشكل كبير. لنحو ساعتين ركز خلالها الكابتن ايهاب جلال على النواحي البدنية بشكل كبير. فيما جاءت الفترة المسائية لتشهد تركيزاً على النواحي الفنية والتكتيكية، وهي التي يحرص من خلالها الجهاز الفني على تلقين لاعبيه العديد من الجمل الخططية بمشاركة لاعبي الخطوط الثلاثة. النواحي الفنية والتكتيكية، وهي التي يحرص من خلالها الجهاز الفني على تلقين لاعبيه العديد من الجمل الخططية بمشاركة لاعبي الخطوط الثلاثة. بينما خاض رباعي حراس المرمى تدريباً شاقاً تحت قيادة الكابتن مصطفى كمال.

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