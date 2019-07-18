راحة سلبية للإسماعيلي 24 ساعة

منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لاعبي الفرثق راحة سلبية قصيرة لمدة 24 ساعة عقب خوض ودية المقاولون العرب التى اقيمت مساء اليوم بملعب الجبل الأخضر، وأنتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين دون رد. العرب التى اقيمت مساء اليوم بملعب الجبل الأخضر، وأنتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين دون رد. و يستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة المقبل ضمن برنامج الاعداد للموسم الجديد. ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك في المباراة المتبقية له ببطولة الدوري الممتاز ومن المقرر أن تنطلق يوم 24 يوليو الجاري.

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