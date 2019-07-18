ماندزوكيتش يدخل اهتمامات ايفرتون

يسعى نادي إيفرتون الإنجليزي، في التعاقد مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، لاعب يوفنتوس الإيطالي. وكشفت صحيفة تليجراف البريطانية، ان نادي إيفرتون يتابع الوضع بالنسبة للمهاجم الكرواتي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوف الفريق. الوضع بالنسبة للمهاجم الكرواتي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوف الفريق. واشارت الصحيفة ان اللاعب سيواجه صعوبة في المشاركه تحت قيادة المدير الفني الجديد ليوفنتوس ماوريسيو ساري، في ظل وجود كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا والصاعد مويس كين، واحتمالية بقاء هيجواين ضمن صفوف السيدة العجوز.

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