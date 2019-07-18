أكد ادهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي أن المباراة الودية التى اقيمت مساء اليوم الإربعاء، امام المقاولون وانتهت بهزيمة الدراويش بهدفين مقابل هدف، تعد تجربة مفيدة للفريق.
وقال السلحدار أن الإسماعيلي لدية أهداف عديدة من الوديات اهمها الاحتكاك القوى مع فرق بمستويات متقاربة، وهو ما يعد احتكاك جيد للاعبين.
وأضاف أنهم يتطلعوا من الوديات لتجربة اللاعبينفى اكثر من مركز، لتوسيع دائرة الاختيارات بالنسبة للجهاز الفنى، مشدداً إنهم لن لا يلتفتوا للنتائج فى الوديات بقدر الاهتمام بأداء ومستوى كل لاعب مع الفريق.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في المباراة المتبقية له ببطولة الدوري المصري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر أدهم السلحدار يكشف عن أهمية المباريات الودية للإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.