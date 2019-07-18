أدهم السلحدار يكشف عن أهمية المباريات الودية للإسماعيلي

أكد ادهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي أن المباراة الودية التى اقيمت مساء اليوم الإربعاء، امام المقاولون وانتهت بهزيمة الدراويش بهدفين مقابل هدف، تعد تجربة مفيدة للفريق.

وقال السلحدار أن الإسماعيلي لدية أهداف عديدة من الوديات اهمها الاحتكاك القوى مع فرق بمستويات متقاربة، وهو ما يعد احتكاك جيد للاعبين.

وأضاف أنهم يتطلعوا من الوديات لتجربة اللاعبين

فى اكثر من مركز، لتوسيع دائرة الاختيارات بالنسبة للجهاز الفنى، مشدداً إنهم لن لا يلتفتوا للنتائج فى الوديات بقدر الاهتمام بأداء ومستوى كل لاعب مع الفريق.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في المباراة المتبقية له ببطولة الدوري المصري الممتاز.