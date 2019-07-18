رياضة | ثنائي النصر السعودي يرحلان إلى ضمك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي النصر السعودي يرحلان إلى ضمك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي النصر السعودي رحيل ثنائي الفريق سامي النجعي، ومتعب الحماد، إلى صفوف نادي ضمك السعودي الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل وجاء هذا التعاقد لتدعيم صفوف الفريق، في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين من أجل ضمان البقاء في الدوري وعدم الهبوط مرة أخرى.