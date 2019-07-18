رياضة | ثنائي النصر السعودي يرحلان إلى ضمك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي النصر السعودي يرحلان إلى ضمك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادي النصر السعودي رحيل ثنائي الفريق سامي النجعي، ومتعب الحماد، إلى صفوف نادي ضمك السعودي الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل وجاء هذا التعاقد لتدعيم صفوف الفريق، في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين من أجل ضمان البقاء في الدوري وعدم الهبوط مرة أخرى.
وكتب نادي ضمك السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : وذلك بحضور أمين عام النادي عبد الوهاب بن دخيل وقد جرت مراسم توقيع العقد.
ومن جانبهما عبر اللاعبان عن شكرهم لإدارة نادي النصر السعودي من أجل الموافقة على رحيلهم وقد وعدوا جماهير ضمك بتحقيق الطموح وتحقيق النتائج المطلوبة منهم الموسم الجديد.