رياضة | مدرب نيجيريا يكشف أسباب فوز نيجيريا على تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نيجيريا يكشف أسباب فوز نيجيريا على تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، عن سبب فوزه أمام تونس، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ستاد "السلام"، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية.

وقال روهر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" عقب المباراة: "سعداء بالحصول على الميدالية البرونزية، وكنا نسعى للوصول للمباراة النهائية، ولكن هذا افضل من خسارة المركز الثالث أيضًا".

وأضاف: "الخبرة كانت كلمة السر في فوزنا اليوم، فمن خلالها تمكنت من تحفيز اللاعبين للفوز بالمباراة عقب خسارتنا من الجزائر، واستجابوا سريعًا لذلك وقاموا بالتركيز على مباراة تونس فقط".

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وتابع: "البطولة كانت رائعة، وقمنا بقضاؤ وقت ممتع طوال البطولة، خاصة في الإسكندرية.

واختتم تصريحاته قائلاً : "راضي عن هذا الانجاز، حيث نجحنا في الفوز على تونس رغم اننا خلفهم في الترتيب، ولااعلم موقفي من الاستمرار مع الفريق من عدمه".

ويذكر أن المباراة أنتهت بفوز نيجيريا بهدف نظيف، أحرزه إيجالو بعد خطأ مشترك من ياسين مرياح مدافع تونس، ومعز بن شريفيه حارس نسور قرطاج، ليحصد المنتخب النيجيري المركز الثالثة للمرة الثامنة في تاريخه.